У Путіна захотіли зробити "диво" з цифровим рублем

У Росії цифровий рубль може з'явитися через 3-7 років, якщо почати його розробку прямо зараз.

Спецпредставник російського президента по цифровому і технологічного розвитку Дмитро Пєсков заявив, що тактика російської влади в цьому питанні може призвести до нового "дива". Про це повідомляє кремлівське пропагандистське інформагентство "РІА Новини".

Водночас він зазначив, що у рубля немає шансів стати лідером в цій сфері. Для цього необхідно було запустити процес чотири роки тому.

"Але навіщо? Ризик з точки зору фінансів настільки великий, що, мені здається, стратегія "швидкий другий" набагато ефективніша, ніж спроби стати першими. Давайте подивимося, що вийде у лідера, в які бар'єри він упреться", – пояснив Пєсков.

"Така тактика може допомогти обійти багато труднощів і в підсумку може призвести до нового "дива". Як у нас сталося, наприклад, з безготівковими платежами. Центральний банк спокійно вибудував відповідні інфраструктури, і в якийсь момент ми на повороті багато країн обійшли. Це, як зараз кажуть, "російське карткове диво". Я думаю, наш ЦБ і Мінфін точно здатні на ще одне таке диво", – резюмував спецпредставник російського президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс рубля у Росії обвалився до рекордно низьких позначок. Зокрема, вартість євро вперше з лютого 2016 року перевищила 91 рубль.

Головним фактором, що впливає на рубль, стало загострення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією. Обвал рубля відбувся також на тлі загрози нових санкцій у зв'язку із ситуацією навколо російського опозиціонера Олексія Навального, а також різкого зростання кількості хворих на коронавірус.