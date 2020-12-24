У Путіна визнали серйозні проблеми з 'Північним потоком-2' через санкції США

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що нові санкції США проти "Північного потоку-2" здатні ускладнити завершення будівництва газопроводу.

Однак представник Володимира Путіна вважає, що і Росія, і Європа зацікавлені в реалізації проєкту. Про це повідомляє РБК.

"Звичайно це може ускладнити завершення будівництва, але водночас і наші європейські партнери, і ми зацікавлені, щоб цей проєкт був реалізований, фіналізований, в інтересах європейських споживачів і постачальників газу", – зазначив Пєсков.

За його словами, санкції Вашингтона щодо газопроводу націлені на максимальну складність у закінченні укладання газопроводу.

Зокрема, адміністрація президента США Дональда Трампа нібито готується ввести проти "Північного потоку-2" ширші санкції, які можуть стати "смертельним ударом" для проєкту РФ. Вказується, що санкції нібито схвалені Конгресом і їх можуть ввести найближчими тижнями.

Що відомо про російський газопровід

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії та США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2", покинуло німецький порт Мукран – логістичну базу проєкту. Трубоукладач через місяць перебування в Німеччині попрямував у російське місто Калінінград.

Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.

Без сертифікації та страхування добудувати і запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

На початку року Росія обіцяла добудувати проєкт наприкінці 2020-го або на початку 2021 року, але поки роботи не починалися. Найвірогіднішим кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває в Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страховки, без якої укладати труби у водах Данії не можна.

Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

Також уряд США готує нові списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проєктом "Північний потік-2".

23 грудня стало відомо, що в Росії перевели Nord Stream 2 AG (проєктна компанія "Північного потоку-2") з володіння головної компанії "Газпром" на "Газпром міжнародні проєкти".