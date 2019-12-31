У Путіна визнали поразку із запуском "Північного потоку-2"

У Росії відмовилися назвати дату запуску газопроводу "Північний потік-2" через накладення санкції США.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не думаю, що хтось зараз візьметься називати дату. Виникли об'єктивні форс-мажорні обставини з діями третьої держави, що йдуть врозріз з міжнародним правом, з нормами міжнародної торгівлі та комерційних відносин. Це створює проблеми, але це не ставить під сумнів проект як такий і його завершення", – розповів представник Кремля.

Також Пєсков прокоментував відмову швейцарського компанії Allseas продовжувати будівництво газопроводу.

"Компанія на тлі незаконних з нашої точки зору санкцій Сполучених Штатів Америки прийняла рішення про завершення робіт. На це рішення, безумовно, компанія має право. Це зрушить терміни введення цього проєкту, але не завадить йому. Із запізненням, але проєкт, ми сподіваємося, буде введений в дію. Необхідні (будівельні – Ред.) потужності для цього є –– про це ми теж уже говорили", – зазначив він.

Північний потік-2

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США заклав в оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Введення обмежувальних заходів передбачається для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

Санкції торкнуться компаній, що беруть участь в спорудженні газопроводів, а також топ-менеджерів цих фірм. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їх нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, представленого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, санкції покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь в будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії в Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також прийнята заборона на в'їзд представникам компанії в США.

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