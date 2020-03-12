У Путіна визнали небезпеку коронавірусу для світової економки

Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції може серйозно вплинути на світову економіку.

Про це заявив у четвер, 12 березня, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає Газета.RU.

Дмитро Пєсков

За його словами, коронавірус може мати більш серйозні наслідки для економіки. Він зазначив, що глобальна економічна рецесія "може бути десь на горизонті".

Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія від кризи тільки виграє. При цьому доходи "Газпрому" від експорту газу за підсумками січня 2020 року впали на 41,1% в річному зіставленні – до $ 3 млрд.

Крім того, фізичний експорт газу за січень 2020 року порівняно з січнем 2019 року зменшився на 11,9% – до 18,3 млрд кубометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

При цьому віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $ 2,9 млрд Україні "краплею в морі" в порівнянні з відмовою від подальших претензій.

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