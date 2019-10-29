У Путіна висунули Україні ультиматум щодо газу

Російська Федерація готова досягти домовленостей з Україною щодо питань транзиту і поставок газу лише при відсутності будь-яких судових претензій.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що відповідна позиція Москви була викладена 28 жовтня на тристоронніх консультаціях щодо газу, передає ТАСС.

"Позиція Росії була викладена. В тому числі, звичайно, йдеться про те, що якісь судові претензії, безумовно, не повинні бути на порядку денному, якщо ми говоримо про домовленість", – резюмував представник Володимира Путіна.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.

Москва готова досягти домовленостей з Україною з питань транзиту і поставок газу лише при відсутності будь-яких судових претензій

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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