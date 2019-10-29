У Путіна висунули Україні ультиматум щодо газу

Російська Федерація готова досягти домовленостей з Україною щодо питань транзиту і поставок газу лише при відсутності будь-яких судових претензій.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що відповідна позиція Москви була викладена 28 жовтня на тристоронніх консультаціях щодо газу, передає ТАСС.
"Позиція Росії була викладена. В тому числі, звичайно, йдеться про те, що якісь судові претензії, безумовно, не повинні бути на порядку денному, якщо ми говоримо про домовленість", – резюмував представник Володимира Путіна.
Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Москва готова досягти домовленостей з Україною з питань транзиту і поставок газу лише при відсутності будь-яких судових претензій
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт із якого закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт щодо транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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