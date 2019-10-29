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29 жовтня • оновлено в 15:39
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У Путіна висунули Україні ультиматум щодо газу

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Російська Федерація готова досягти домовленостей з Україною щодо питань транзиту і поставок газу лише при відсутності будь-яких судових претензій.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що відповідна позиція Москви була викладена 28 жовтня на тристоронніх консультаціях щодо газу, передає ТАСС.

"Позиція Росії була викладена. В тому числі, звичайно, йдеться про те, що якісь судові претензії, безумовно, не повинні бути на порядку денному, якщо ми говоримо про домовленість", – резюмував представник Володимира Путіна.

Новини
"Ми готові!" Росія захотіла підписати новий контракт із Україною на транзит газу

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.

Москва готова досягти домовленостей з Україною з питань транзиту і поставок газу лише при відсутності будь-яких судових претензій

Москва готова досягти домовленостей з Україною з питань транзиту і поставок газу лише при відсутності будь-яких судових претензій

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Росії транзит газу
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филипп филипыч
филипп филипыч
пилите шура гтс она золотая. была))
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1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все верно. Контракт подписали в 2009, а потом с ним в суд побежали, охулиарды им давай. Нафига такой "партнёр" нужен?
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2
1
an and
an and
Кристина Стефанова, ну так никто ж Россию не заставляет подписывать контракт, правда?
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