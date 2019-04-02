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У Путіна вирішили обкласти росіян п'ятьма новими податками

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У Росії Міністерство фінансів запропонувало додати до Податкового кодексу п'ять нових пунктів.

Відповідний законопроект опублікований на федеральному порталі проектів нормативних правових актів, передає "Коммерсант"

Йдеться про екологічний податок, утилізаційний збір, збір з користувачів автодоріг, готельний збір та податок з операторів зв'язку. Таким чином, Мінфін РФ реалізує свою давню обіцянку кодифікувати основні чинні неподаткові платежі — незважаючи на заперечення найбільших підприємницьких об'єднань. За даними видання, відомство займалося підготовкою цього законопроекту понад рік.

Бізнес-спільнота раніше висловила побоювання щодо зростання надмірного податкового навантаження в Росії. Висловлювалося побоювання, що переведення "неподатків" у податки надасть державі важіль тиску на компанії — рахунки організацій можуть бути заморожені за несплату утилізаційного або курортного (готельного) збору.

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У зв'язку з цим підприємці 14 березня звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням не поспішати із внесенням "неподатків" до Податкового кодексу.

У Путіна вирішили обкласти росіян п'ятьма новими податками

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше впливовий російський фінансист і керівник наглядової ради Московської біржі Олег В'югін попередив, що Росія готується до економічної війни та посилено створює грошові резерви для гонки озброєнь.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
податкиНовини Росії
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Махно Володимир
Махно Володимир
отлично! что не сделаешь для русского, чтобы он хорошо и богато жил! а то ведь поговаривают что у русских на россии холодильники ломятся от еды!
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