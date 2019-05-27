У Путіна відреагували на можливий дефолт України

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що не має наміру коментувати взаємини України з Міжнародним валютним фондом.

"Це не наша справа коментувати заяви пана (українського олігарха Ігоря Коломойського. — Ред.), це внутрішня дискусія, внутрішньоукраїнська. Звісно, ми не можемо і не хочемо коментувати", — повідомив представник Володимира Путіна, передає ТАСС.

За його словами, кажучи про пропозицію Коломойського оголосити дефолт за зовнішнім боргом, йдеться про реноме країни як надійного позичальника.

"Відомо, що існують боргові зобов'язання України, поки ми з цього виходимо", — резюмував Пєсков.

У Кремлі заговорили про боргові зобов'язання

Як повідомляв OBOZREVATEL, український олігарх Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

Пізніше економічний експерт Віктор Скаршевський заявив, що Україна може не повертати борги Міжнародному валютному фонду.

"Дефолти перед МВФ досить часте явище. За останні 60 років (з 1959 року), 30 країн допустили 34 дефолти за кредитами МВФ", – зазначив він.

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