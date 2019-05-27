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У Путіна відреагували на можливий дефолт України

4.3тЧитати матеріал російською

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що не має наміру коментувати взаємини України з Міжнародним валютним фондом.

"Це не наша справа коментувати заяви пана (українського олігарха Ігоря Коломойського. — Ред.), це внутрішня дискусія, внутрішньоукраїнська. Звісно, ми не можемо і не хочемо коментувати", — повідомив представник Володимира Путіна, передає ТАСС.

За його словами, кажучи про пропозицію Коломойського оголосити дефолт за зовнішнім боргом, йдеться про реноме країни як надійного позичальника.

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"Відомо, що існують боргові зобов'язання України, поки ми з цього виходимо", — резюмував Пєсков.

У Кремлі заговорили про боргові зобов'язання

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український олігарх Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

Пізніше економічний експерт Віктор Скаршевський заявив, що Україна може не повертати борги Міжнародному валютному фонду.

"Дефолти перед МВФ досить часте явище. За останні 60 років (з 1959 року), 30 країн допустили 34 дефолти за кредитами МВФ", – зазначив він.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО: Оценивая нынешние события в Украине, невольно задаёшься вопросом - неужели люди, вышедшие на майдан пять лет назад хотели иметь пенсии в 70 $, а зарплаты в среднем 180 $. Почему дорогие лекарства, непомерно высокие по отношению к доходам коммунальные тарифы? Почему люди не могут достойно обеспечить своих детей? Почему для того, чтобы иметь хороший заработок надо бросать свою семью, дом, родной край и уезжать за границу? Ведь в основном французы, немцы, итальянцы и другие европейцы работают у себя дома, а за границу уезжают только в отпуск. Почему в стране должна постоянно идти война? Почему не соблюдается элементарная законность? Почему идёт открытая пропаганда нацизма? И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ?
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Golan Sim, нацизм это на россии!!!! Ты берега попутал!!!!!!!
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Grich Lara
Grich Lara
Golan Sim, перше,не треба казок про те,що з країн Європи не емігрують,емігрують та ще й як,кордони відкриті дають більшу можливість пошуку роботи,світ змінився малята,і люди завжди шукають де краще,друге,щоб мати великі пенсії треба платити високі внески в пенсійний фонд хоча б сорок років і ще всім чесно платити податки,інакше не буває,інакше казочка про білого бичка для неосвічених,щоб ліки і тарифи не були високі треба мати конкуренцію,про війну запитуйте в Путіна і іже з ним,за нацизм спитайте в тих же французів з італійцями,бо видно,що вони ніяк не порозумнішають,німцям це якось поки що вдалося,далі буде видно,а ще запитайте Росію коли вона перестане бути міжнародним «гопником»,бо тоді лиш це все закінчиться,надіюсь,що цей короткий лікбез для молодого комсомольця чи старого комуніста стане в пригоді
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