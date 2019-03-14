У Путіна відмахнулися від плану Білорусі щодо відмови від нафти

Купівля нафти Білоруссю не у російських постачальників в умовах реалізації податкового маневру не стане проблемою для нафтовиків у Росії.

"Що стосується загрози для російської нафтової галузі – її, звичайно ж, немає. Росія щорічно експортує понад 260 мільйонів тонн нафти, де 18 мільйонів тонн на Білорусь становить менше 7%. Сподіваюся, що всі розуміють, що це ніяка не проблема", – заявив посол РФ у Білорусі Михайло Бабич у інтерв'ю "РИА Новости".

Він нагадав, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що в разі відсутності домовленості з Москвою щодо компенсації від податкового маневру Мінськ буде змушений переходити на нафту з інших країн.

За словами дипломата, Росія виступає за те, щоб Білорусь знаходила для себе найбільш оптимальні економічні рішення.

"Чим більше Білорусь закупить дешевшої, ніж у Росії, нафти, тим більш конкурентоспроможною буде її економіка. Тим більше що і російський бюджет від цього лише виграє", – підкреслив Бабич.

Посол Росії також заявив, що не варто виривати із загального контексту союзного будівництва питання про введення єдиної валюти між двома країнами.

"І єдина валюта, і конституція – це важливі, але лише елементи Союзного договору. Сенсу виривати їх із загального контексту немає, і навіть якщо це зробити, то ми не отримаємо належного результату", – резюмував Бабич.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко і Путін влаштували запеклу суперечку на засіданні саміту Євразійського економічного союзу у Санкт-Петербурзі. Президент Білорусі звернув увагу на різні умови для споживачів газу: для білорусів паливо коштує 130 доларів за тисячу кубометрів, а для росіян — 70 доларів (у сусідній Смоленській області).

Також Росія зірвала домовленості з Білоруссю щодо нафти, відмовившись виплачувати Мінську компенсацію за проведення в РФ податкового маневру у нафтовій галузі. За словами Лукашенка, через це його країна втратить у найближчі роки майже 10,5 млрд доларів.

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