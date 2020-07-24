У Путіна сказали, яка буде відповідь на нові санкції США проти "Північного потоку-2"

Росія в разі введення нових санкцій США проти "Північного потоку-2" вибудує нову стратегію будівництва газопроводу.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Почекаємо, що буде в результаті. Санкції проти "Північного потоку" – це, безумовно, те, що викликає стурбованість нашу і наших партнерів щодо цього міжнародного проєкту", – заявив Пєсков.

Він закликав не забувати про те, що йдеться про міжнародний проєкт, в реалізації якого бере участь чимала кількість дуже великих і авторитетних компаній. "І ми, і наші партнери вважаємо ці санкції неприйнятними, ми вважаємо їх такими, що суперечать міжнародному законодавству", – підкреслив представник Кремля.

"Безумовно, якщо всі формулювання, які до цього озвучувалися, буде формалізовано так, це потребуватиме певного аналізу для того, щоб уже вибудовувати стратегію, спираючись на кінцеву мету – необхідність завершення будівництва цього мегапроєкту", – вказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".