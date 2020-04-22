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22 квітня • оновлено в 16:12
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У Путіна сказали, як збираються боротися з обвалом цін на нафту

2.4т
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Ситуація на ринку нафти дуже складна, однак слід зачекати, коли запрацює угода ОПЕК+, і тільки тоді робити якісь висновки.

Про це заявив у середу, 22 квітня, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Газета.RU".

Говорячи про те, чи буде РФ приймати якісь заходи через падіння цін на нафту, Пєсков зазначив, що спочатку потрібно проаналізувати ситуацію після початку дії нових умов угоди ОПЕК+.

"Потрібно дочекатися. Динаміка дійсно негативна зі світовими цінами на нафту, момент нелегкий, але все-таки оцінювати в цілому потрібно не за один день і не по одному тижню навіть, а в більш довгій перспективі", - сказав Пєсков, додавши, що зараз потрібно просто почекати.

Путін і Пєсков

Путін і Пєсков

Газета.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кремлі відзначали, що обвал цін на нафту до негативних значень, який вперше в історії стався 20 квітня – спекуляції, які не відображають реальної вартості сировини.

У понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

У вівторок, 21 квітня, ціни на нафту продемонстрували обвал. Вартість WTI впала на 30% – до $14,20, а Brent опустилася нижче $19 за барель.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд). Таку цифру в результаті коригувань з урахуванням вартості бареля нафти в $20 отримали в уряді РФ.

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Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
нафта
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
где и в чем саудиты будут хранить добытую нефть?
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Економіка

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