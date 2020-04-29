У Путіна розповіли, як будуть виконувати угоду ОПЕК

Міненерго РФ пропорційно розподілило квоти щодо зниження нафтовидобутку в рамках угоди ОПЕК+ між усіма учасниками нафтового ринку Росії, включаючи малі компанії.

Про це розповів міністр енергетики РФ Олександр Новак в інтерв'ю "Інтерфаксу".

"Ми беремо за основу лютий 2020 року для наших компаній, і від нього вважається зниження до 8,5 млн барелів на добу відповідно до того, як це встановлено для Росії у рамках угоди. Там приблизно скорочення становить 2 млн барелів або 19% від від рівня лютого 2020 року", – сказав він.

За словами міністра, весь цей обсяг зниження пропорційно розподілено між усіма учасниками, включаючи малі нафтокомпанії.

"Так, ми рівномірно розподіляємо серед всіх компаній, які займаються видобутком у Росії, це один із принципів розподілу квот, які ми обговорювали і який ми вважаємо правильними – всі повинні нести однакове навантаження, однаковий внесок, для того щоб забезпечити балансування ринку та якнайшвидший вихід з кризової ситуації", - підкреслив він.

Раніше Новак також заявляв, що найближчим часом не варто чекати високих цін на нафту, оскільки зараз проходить затоварення ринку.

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