У Путіна розповіли, як будуть виконувати угоду ОПЕК

Міненерго РФ пропорційно розподілило квоти щодо зниження нафтовидобутку в рамках угоди ОПЕК+ між усіма учасниками нафтового ринку Росії, включаючи малі компанії.

Про це розповів міністр енергетики РФ Олександр Новак в інтерв'ю "Інтерфаксу".

"Ми беремо за основу лютий 2020 року для наших компаній, і від нього вважається зниження до 8,5 млн барелів на добу відповідно до того, як це встановлено для Росії у рамках угоди. Там приблизно скорочення становить 2 млн барелів або 19% від від рівня лютого 2020 року", – сказав він.

За словами міністра, весь цей обсяг зниження пропорційно розподілено між усіма учасниками, включаючи малі нафтокомпанії.

"Так, ми рівномірно розподіляємо серед всіх компаній, які займаються видобутком у Росії, це один із принципів розподілу квот, які ми обговорювали і який ми вважаємо правильними – всі повинні нести однакове навантаження, однаковий внесок, для того щоб забезпечити балансування ринку та якнайшвидший вихід з кризової ситуації", - підкреслив він.

Раніше Новак також заявляв, що найближчим часом не варто чекати високих цін на нафту, оскільки зараз проходить затоварення ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в березні країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давнини.

Країни ОПЕК+ в підсумку домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

20 квітня в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

У Кремлі вважають, що обвал цін на нафту до негативних значень, який вперше в історії трапився 20 квітня, – спекуляції, які не відображають реальної вартості сировини.

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