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29 квітня • оновлено в 11:51
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У Путіна розповіли, як будуть виконувати угоду ОПЕК

1.6т
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Міненерго РФ пропорційно розподілило квоти щодо зниження нафтовидобутку в рамках угоди ОПЕК+ між усіма учасниками нафтового ринку Росії, включаючи малі компанії.

Про це розповів міністр енергетики РФ Олександр Новак в інтерв'ю "Інтерфаксу".

"Ми беремо за основу лютий 2020 року для наших компаній, і від нього вважається зниження до 8,5 млн барелів на добу відповідно до того, як це встановлено для Росії у рамках угоди. Там приблизно скорочення становить 2 млн барелів або 19% від від рівня лютого 2020 року", – сказав він.

У Путіна розповіли, як будуть виконувати угоду ОПЕК

За словами міністра, весь цей обсяг зниження пропорційно розподілено між усіма учасниками, включаючи малі нафтокомпанії.

"Так, ми рівномірно розподіляємо серед всіх компаній, які займаються видобутком у Росії, це один із принципів розподілу квот, які ми обговорювали і який ми вважаємо правильними – всі повинні нести однакове навантаження, однаковий внесок, для того щоб забезпечити балансування ринку та якнайшвидший вихід з кризової ситуації", - підкреслив він.

Раніше Новак також заявляв, що найближчим часом не варто чекати високих цін на нафту, оскільки зараз проходить затоварення ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Олександр Новак
Місце
Росія
Тег
нафта
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Второй Вилли
Второй Вилли
Сокращать добычу расеюшка, конечно, не будет. А когда её в этом уличат, возопит ахдедаказатильства???. Ничего нового.)
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Второй Вилли, трепло
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Економіка

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