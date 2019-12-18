"Не зупинять": у Путіна зухвало відповіли на санкції США проти "Північного потоку-2"

У Кремлі вважають, що санкції Сполучених Штатів проти газопроводу "Північний потік-2" не зупинять його створення.

"Ми виходимо з того, що цей проєкт буде закінчений", – повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, обмежувальні заходи з боку США є безпосереднім порушенням міжнародного права.

"Такі дії є ідеальним прикладом недобросовісної конкуренції та поширення свого штучного домінування на європейські ринки, нав'язування європейським споживачам дорожчої і неконкурентоспроможної продукції – більш дорогого природного газу", – повідомив Пєсков.

Представник Володимира Путіна додав, що дії Вашингтона не подобаються ні Москві, ні європейським столицям.

Зокрема, Конгрес США заклав в оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

У Росії вважають, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі щодо питання газопроводу "Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

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