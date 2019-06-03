У Путіна поскаржилися на силу санкцій США

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що американські санкції впливають на економічні відносини РФ і Китаю.

"У цьому світі все взаємопов'язано. Жодна з країн не вільна в своїх рухах і рішеннях. Будь-якій державі доводиться балансувати і коригувати свою діяльність в економічній області, тому що всі ми залежимо один від одного. У цьому плані – так, звичайно, в наших двосторонніх відносинах відчувається вплив американських санкцій", – зазначив Пєсков, передають "РІА Новини".

Однак, за його словами, суверенітету РФ і Китаю вистачає, щоб приймати надзвичайно важливі заходи. Прес-секретар Володимира Путіна також зазначив, що двосторонні відносини між країнами – дуже значимий аспект світової економіки.

"Кожному з них доводиться враховувати всі чинники, всі елементи, які можуть відбитися на ньому в майбутньому. Деякі китайські бізнесмени діють з більшим побоюванням, інші - більш рішуче. Хтось чекає, а хтось будує у Росії підприємства, автозаводи. Один з таких заводів буде відкритий під час візиту голови КНР Сі Цзіньпіна в Росію", – підкреслив Пєсков.

Він також визнав, що санкції мають "певний вплив на різних зарубіжних інвесторів, які потенційно могли б вкладатися у Росію і на бізнесменів, які потенційно могли б відкривати тут свої підприємства".

Американські санкції впливають на економічні відносини РФ і Китаю

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів митами буде обкладений практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

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