Найближчим часом не варто чекати високих цін на нафту, оскільки зараз проходить затоварення ринку.

Про це заявив глава Міненерго Росії Олександр Новак, передає Reuters.

За його словами, зростання нафтових котирувань залежить від двох чинників: швидкості відновлення світової економіки від кризи і розвантаження переповнених нафтосховищ. Найближчим часом надії на подорожчання сировини мало.

"Найближчим часом значного зростання вартості бареля очікувати не варто через поточне затоварення ринку. Балансування може початися в другій половині року разом з відновленням попиту на нафту в міру зняття обмежень і скорочення запасів за рахунок нової угоди ОПЕК++", – пояснив Новак.

Зростання цін на нафту чекати не варто

За його словами, багато в чому ефективність нової угоди буде залежати від того, чи почне відновлюватися світова економіка від кризи.

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