Найближчим часом не варто чекати високих цін на нафту, оскільки зараз проходить затоварення ринку.

Про це заявив глава Міненерго Росії Олександр Новак, передає Reuters.

За його словами, зростання нафтових котирувань залежить від двох чинників: швидкості відновлення світової економіки від кризи і розвантаження переповнених нафтосховищ. Найближчим часом надії на подорожчання сировини мало.

"Найближчим часом значного зростання вартості бареля очікувати не варто через поточне затоварення ринку. Балансування може початися в другій половині року разом з відновленням попиту на нафту в міру зняття обмежень і скорочення запасів за рахунок нової угоди ОПЕК++", – пояснив Новак.

Зростання цін на нафту чекати не варто

За його словами, багато в чому ефективність нової угоди буде залежати від того, чи почне відновлюватися світова економіка від кризи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в березні країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давнини.

Країни ОПЕК+ в підсумку домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

20 квітня в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

У Кремлі вважають, що обвал цін на нафту до негативних значень, який вперше в історії трапився 20 квітня, – спекуляції, які не відображають реальної вартості сировини.

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