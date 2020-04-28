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28 квітня • оновлено в 14:27
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У Путіна порадили не чекати зростання цін на нафту: угода ОПЕК не врятує ринок

3.1т
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Найближчим часом не варто чекати високих цін на нафту, оскільки зараз проходить затоварення ринку.

Про це заявив глава Міненерго Росії Олександр Новак, передає Reuters.

За його словами, зростання нафтових котирувань залежить від двох чинників: швидкості відновлення світової економіки від кризи і розвантаження переповнених нафтосховищ. Найближчим часом надії на подорожчання сировини мало.

"Найближчим часом значного зростання вартості бареля очікувати не варто через поточне затоварення ринку. Балансування може початися в другій половині року разом з відновленням попиту на нафту в міру зняття обмежень і скорочення запасів за рахунок нової угоди ОПЕК++", – пояснив Новак.

Зростання цін на нафту чекати не варто

Зростання цін на нафту чекати не варто

За його словами, багато в чому ефективність нової угоди буде залежати від того, чи почне відновлюватися світова економіка від кризи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Олександр Новак
Місце
Росія
Теги
нафта Brent WTI Urals
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