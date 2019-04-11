У Путіна передбачили долю рубля у 2019 році

Міністерство економічного розвитку Росії прогнозує, що середньорічний курс російської валюти в 2019 році складе 65,1 руб/$.

У першому кварталі 2019 року курс рубля виявився слабшим, ніж очікувалося, – 66,2 руб/$ проти очікуваних 64,2 руб/$, йдеться у доповіді російського відомства "Сценарні умови прогнозу соціально-економічного розвитку на 2019-2024 роки".

У Мінекономрозвитку відзначили, що протягом року на користь зміцнення рубля буде грати відновлення припливу коштів іноземних інвесторів на ринок ОФЗ, а також ослаблення долара до євро.

Крім того, позитивно на рублі відіб'ється слабка динаміка імпорту товарів і послуг на тлі жорсткої грошово-кредитної і бюджетної політики. Також очікується скорочення відтоку капіталу за фінансовим рахунком у два рази в порівнянні з попереднім роком.

Водночас у Мінекономрозвитку наголошують, що ослаблення бюджетної і грошово-кредитної політики в другому півріччі поточного року, продовження наднормативних інтервенцій Банку Росії на валютному ринку, очікуване зниження цін на нафту та інші товари російського експорту стануть ключовими факторами ослаблення курсу рубля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що в 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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