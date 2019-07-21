"У Путіна освоять €30 млрд": експерт розповів, навіщо Росії газопровід в обхід України

"Газпром" будує газопровід "Північний потік-2", щоб позбавити Україну транзитних доходів і забезпечити доходи друзям президента Росії Володимира Путіна.

Зокрема, основними підрядникам проекту російського монополіста виступає оточення лідера Кремля, повідомив генеральний директор East European Gas Analysis Михайло Корчемкін у коментарі "Сегодня".

"Доходи підрядників я б поставив на перше місце", – підкреслив він.

Одночасно з цим Корчемкін зазначив, що існування транзиту газу не залежить від стратегії України.

"Ніяка стратегія не дасть підрядникам можливість освоїти більш ніж € 30 млрд – стільки коштують російські газопроводи, що з'єднують Бованенківське родовище з берегом Балтійського моря", – резюмував він.

"Газпром" будує "Північний потік-2", щоб забезпечити доходи друзям президента Росії Володимира Путіна

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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