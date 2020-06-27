У програмі уряду знайшли протиріччя з Меморандумом МВФ.

У програмі діяльності уряду присутні пункти, які не відповідають зобов'язанням, які Україна взяла на себе в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Таку думку в ефірі Obozrevatel TV висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. "Є такі речі, які можуть не кореспондуватися між собою в більш довгостроковій перспективі", – заявив експерт.

"Чесно кажучи, Меморандум з МВФ і є реальною програмою дій уряду. Це те, за що нас будуть контролювати і нас будуть стимулювати черговими траншами. Але в тій програмі, яка запропонована Верховній Раді, є речі, які, з моєї точки зору, не відповідають тим зобов'язанням, які ми взяли на себе в Меморандумі з МВФ", – зауважив він.

Зокрема, експерт звернув увагу на те, що в програмі є питання "податкової гільйотини" – зниження ставки податків, а також питання, пов'язані із стимулюванням інвестиційної діяльності. У той же час в Меморандумі "уряд бере на себе зобов'язання не тільки не знижувати податки, але навіть розширювати базу оподаткування", – сказав Пендзин.

У Меморандумі йдеться про обмеження соціальних виплат і про підвищення ціни на газ для населення. Але в разі подорожчання ціни на енергоносії витрати Держбюджету на субсидії зростуть.

Як писав OBOZREVATEL, 18 червня у Верховній Раді вдруге поспіль не вистачило голосів для прийняття програми діяльності уряду. Раніше, 17 червня, комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку не рекомендував парламенту приймати доопрацьовану програму дій уряду. Депутати висловлювали претензії як до самої програми, так і до уряду.