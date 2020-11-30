У ПриватБанку відсудили будівлю головного офісу
Господарський суд Дніпропетровської області за позовом ТОВ "Океанмаш" підтримав рішення, яким ПриватБанк позбавлять права власності на одну з будівель головного офісу в Дніпрі.
"Госпсуд в повному обсязі задовольнив позовні вимоги компанії, яка незаконно претендує на офісне приміщення, що перебуває у власності банку", – повідомляє пресслужба фінустанови.
ПриватБанк стверджує, що будівля "Океанмашу" як предмет іпотеки на законних підставах перейшла у власність фінустанови до націоналізації – в серпні 2016 року.
"Така судова тяжба є черговою спробою дестабілізувати роботу ПриватБанку, ще однією міною уповільненої дії, закладеною при оформленні переходу заставного майна у власність банку до націоналізації", – повідомляють представники банку.
У ПриватБанку наголошують, що судові суперечки навколо права власності на один з офісів, в якому до введення карантину працювало півтори тисячі співробітників, не вплинуть на поточну діяльність і безперебійну роботу його сервісів.
Також фінустанова подасть апеляцію на рішення Господарського суду Дніпропетровської області щодо "Океанмашу".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.
Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх акціонерів, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.
Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі.