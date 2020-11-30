У ПриватБанку відсудили будівлю головного офісу

Господарський суд Дніпропетровської області за позовом ТОВ "Океанмаш" підтримав рішення, яким ПриватБанк позбавлять права власності на одну з будівель головного офісу в Дніпрі.

"Госпсуд в повному обсязі задовольнив позовні вимоги компанії, яка незаконно претендує на офісне приміщення, що перебуває у власності банку", – повідомляє пресслужба фінустанови.

ПриватБанк стверджує, що будівля "Океанмашу" як предмет іпотеки на законних підставах перейшла у власність фінустанови до націоналізації – в серпні 2016 року.

"Така судова тяжба є черговою спробою дестабілізувати роботу ПриватБанку, ще однією міною уповільненої дії, закладеною при оформленні переходу заставного майна у власність банку до націоналізації", – повідомляють представники банку.

У ПриватБанку наголошують, що судові суперечки навколо права власності на один з офісів, в якому до введення карантину працювало півтори тисячі співробітників, не вплинуть на поточну діяльність і безперебійну роботу його сервісів.

Також фінустанова подасть апеляцію на рішення Господарського суду Дніпропетровської області щодо "Океанмашу".

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