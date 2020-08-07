У порту "Южний" зберігають 10 тисяч тонн селітри: знайдена схожість з Бейрутом

Валентина Гембарська Економіка 12:35, 7.08.2020 Оновлено: 12:46, 7.08.2020

У порту "Південний" (знаходиться в однойменному селищі в Одеській області) знаходиться 9,6 тисяч тонн селітри в біг-бегах.

Про це повідомляється на сайті АМПУ. Водночас видання "Думская" вказує, що таким же чином схожий вантаж зберігали на складі в Бейруті, де стався страшний вибух.

При цьому в Адміністрації морських портів заявили, що вантаж лежить "з дотриманням усіх технологічних норм" і не може вибухнути, як в Бейруті.

"Аміачна селітра розфасована в біг-беги. В такому випадку вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних умов", – заявили в АМПУ.

Аміачна селітра в порту "Південний"
"Думська"

За даними портовиків, небезпеку становить лише перевалка селітри навалом. Але вони стверджують, що такий спосіб в "Південному" ніколи не використовувався.

Відзначимо, що на фото складу з селітрою з Бейрута, яке було зроблено незадовго до вибуху, видно, що вантаж там також зберігався в біг-бегах. Правда, пакети з нітратом амонію там пролежали вже 7 років, їхня цілісність порушилася, а частина вмісту з гранульованого стану перетерлась в порошок.

Вантаж в Бейруті, який згодом вибухнув
"Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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