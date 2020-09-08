У порту окупованого Криму помітили судно з Туреччини. Фото

В окупованому Росією Криму помітили турецьке судно Antalya.

Як повідомляє "Крим.Реаліїї", воно зайшло у Севастопольську бухту 6 вересня.

Згідно з даними з відкритих джерел, помічене судно – це старий 100-метровий суховантаж, йому 41 рік. За інформацією сервісу по відстеженню судів MarineTraffic, суховантаж вийшов 5 вересня через турецького Зонгулдака і зараз слід під прапором Камеруну в російський порт "Кавказ".

Турецьке судно помітили у Криму Крим.Реалії

Остання позиція AIS (автоматизована інформаційна система) даного судна вказує, що вранці 8 вересня воно знаходилося у Чорному морі на траверзі Форосу. Однак візит суховантажу в Севастополь не відображено, ймовірно, через вимкнений в цей період AIS.

Турецьке судно порушило міжнародне законодавство Крим.Реалії

Вказується, що за всю свою історію дане судно змінило назву 12 разів. Суховантаж ходив в основному під африканськими прапорами – Камерун, Того, Сьєрра-Леоне, Танзанія.

Судно відключило AIS Крим.Реалії

Іноземні судна, що заходять в закриті порти Криму, порушують українське законодавство. Коли ці факти стають відомими, такі судна виключають з морських регістрів країн, під прапорами яких вони ходять. Щоб уникнути цього, капітани фальсифікують суднові документи і відключають автоматичну ідентифікаційну систему (AIS), яка дозволяє стежити за курсом.

Після анексії Росією Криму у 2014 році уряд України оголосив всі кримські порти закритими, вхід в них будь-якого судна є порушенням не тільки законодавства України, а й міжнародних норм судноплавства.