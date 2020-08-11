У Порошенка зажадали від влади провести розслідування щодо розкрадань у ПриватБанку

У партії "Європейська солідарність" звернулися до президента, Генерального прокурора, НАБУ, НАЗК та Держфінмоніторингу із вимогою розслідувати факти розкрадань у ПриватБанку.

Про це йдеться у заяві партії. Там нагадали, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки від імені Уряду США офіційно звинуватило колишніх власників ПриватБанку у масштабних розкраданнях коштів

Так, у політсилі зажадали:

піти на повне і всеохоплююче співробітництво з американською системою правосуддя в частині її звинувачень на адресу Коломойського та його спільників;

розпочати діалог з американською стороною з метою повернення незаконно виведених з ПриватБанку фінансових ресурсів, які мають компенсувати витрати держави на захист клієнтів ПриватБанку від наслідків шахрайських дій колишніх його приватних власників;

порушити кримінальні провадження проти Коломойського за епізодами, які дотичні до фактів фінансових махінацій, викритих американським правосуддям;

гарантувати незалежність діяльності Національного банку України та відмову від політичного переслідування, проти тих, хто врятував кошти десятків мільйонів вкладників, забезпечивши націоналізацію ПриватБанку;

створити Тимчасову слідчу комісію із жорстким контролем з боку опозиції та суспільства за розслідуванням наймасштабнішого в історії України шахрайства з активами ПриватБанку.

"Потреба створення такої комісії є очевидною з огляду на те, що Володимир Зеленський в силу залежності від Коломойсього і конфлікту інтересів зацікавлений у блокуванні розслідування діяльності Коломойського. До обрання Президентом Зеленський був молодшим бізнес партнером Коломойського. Зеленський особисто – фігурант одного із скандалів, пов’язаних із виведенням коштів ПриватБанку. Зокрема, у лютому 2019 року оприлюднено інформацію про те, що протягом 2012-2016 років понад мільярд гривень коштів вкладників Приватбанку вивели на рахунки студії "Квартал 95", – нагадали у політсилі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, родина Суркісів подала позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації у зв'язку з публікаціями про нібито їх причетність до виведення коштів з ПриватБанку.