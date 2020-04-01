"Бюджет недоотримав 60 млрд!" У Порошенка розповіли, що може врятувати економіку

У першому кварталі 2020 року державний бюджет недоотримав 60 мільярдів гривень. Однак, у "Європейської солідарності" є чіткий план щодо порятунку економіки та посилення заходів протидії епідемії коронавірусу.
Про це повідомив народний депутат з фракції "ЄС" Олег Синютка в ефірі телеканалу "Прямий". На його переконання, влада довела економіку країни до кризи.
"Ми прекрасно розуміємо, що сьогоднішня влада довела економіку до кризи, якщо не говорити – до катастрофи. І це почалося не цього тижня, не минулого тижня, а вже впродовж останніх пів року. Знижений ріст промислового виробництва, падіння валового внутрішнього продукту", – сказав Синютка.
"Я думаю, що ми точні ніші цифри вже побачимо завтра-післязавтра, але напевно перший квартал сьогоднішня влада закінчить з результатом мінус 60 мільярдів гривень недонадходжень до державного бюджету. І це є катастрофа", – наголосив народний депутат.
Влада недолуга, це зрозуміло, але держава і люди, які живуть в державі, точно нічим не завинили. І треба рятувати економіку, соціально підтримувати людей і рятувати державу, – переконаний Синютка.
"Тим більше, що і до коронавірусу, який не прийшов зненацька, впродовж трьох місяців влада так і не змогла підготуватись, щоб забезпечити масками, забезпечити одягом лікарів, технічно оснастити наші лікарні. Єдине, що зуміли представники влади, так це розпродувати наші запаси і тепер українські маски знаходять в Іспанії", – наголосив він.
Він додав, що партія "Європейська солідарність" чітко запропонувала ті речі, які порятують нашу державу.
"І співпраця з Міжнародним валютним фондом справді є однією з таких базових речей тому, що нам потрібні довготермінові дешеві ресурси, а також ми маємо дати сигнал міжнародним фінансовим установам, що ми працюємо", – сказав він.
Народний депутат переконаний, що ті закони, які були прийняті в парламенті, зможуть поліпшити ситуацію. Це стосується і проголосованого закону про ринок землі, де була врахована позиція "Європейської солідарності", і заборонено продаж землі державної та комунальної власності, продаж землі іноземцям та буде створено цивілізований державний кадастр земель і земельний банк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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