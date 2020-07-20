У Польщі затримали екс-главу "Укравтодору" Славоміра Новака

У Польщі затримали колишнього голови "Укравтодору" Славоміра Новака.

Про це повідомив прес-секретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін на своїй сторінці в Twitter. Новака підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Славоміра Новака затримали в Польші Twitter Станіслава Заріна

"Гданське Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього члена Сейму Республіки Польща, колишнього міністра транспорту, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Н., а також Даріуша З., колишнього командира JW GROM та підприємця з Гданська Яцека П.". Зарін пообіцяв розкрити деталі згодом.

Польське видання PAP зазначає, що "колишній міністр транспорту Славомір Н. був затриманий за підозрою в управлінні організованою злочинною групою".

Новак з 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. Також він займав посаду голови "Укравтодору" до 2019 року.

У яких скандалах замішаний Славомир Новак

Найбільш гучний скандал, що змусив його грюкнути дверима і поставив хрест на кар'єрі в Польщі, пов'язаний з носінням дорогого годинника. Польські журналісти якось запримітили на руці чиновника дорогий годинник швейцарської фірми Ulysse Nardin, вартістю близько 5,5 тис. дол., який він "забув" згадати в своїй декларації. І хоча він своєї провини не визнав, проте – добровільно пішов у відставку. Згідно з польським законодавством, Новаку загрожувало до трьох років в'язниці, проте в кінцевому підсумку йому пощастило – він відбувся лише штрафом в розмірі вартості годинника.

У 2014 році ексміністр потрапив у ще один скандал: "Wprost" опублікував розшифровки записів незаконного прослуховування польських політиків, на одній з яких людина з голосом, схожим на голос Новака, обговорює з людиною, чий голос схожий на голос колишнього заступника міністра фінансів Анджея Парафьяновіча, питання, пов'язані з податковою перевіркою бізнесу дружини Новака.

Діяльність Новака в Польщі

З 2007 по 2009 рік Новак був держсекретарем в канцелярії прем'єр-міністра і голови політичного кабінету прем'єр-міністра Дональда Туска.

З 2009 по 2010 – віце-президент парламентської фракції "Громадянська платформа".

З 2010 по 2011 – державний секретар у канцелярії президента з питань контакту з урядом і парламентом.

З 2011 по 2013 рік – Новак працював на посаді Міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска.

Діяльність Новака в Україні

19 жовтня 2016 року був призначений Кабінетом Міністрів України виконуючим обов'язки голови "Укравтодору".

Прийняв українське громадянство.

24 вересня 2019 року Новак подав заяву про відставку. 25 вересня уряд задовольнив його заяву.