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22 січня • оновлено в 15:02
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У Польщі спіймали українця з рекордною партією контрабандного вугра: фото

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У пункті пропуску Будомєж-Грушів на кордоні з Польщею спіймали українця з рекордною контрабандною партією малька рідкісного червонокнижного вугра – 150 кілограмів товару.

Про це повідомляє пресслужба польської митниці (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився 19 січня. В автобусі, який в'їхав до Польщі, митники з прикордонниками виявили коробки, що не були задекларовані для огляду. У них знайшли 50 пластикових контейнерів, в яких перевозили молодняк європейського вугра, який перебуває під охороною згідно з Вашингтонською конвенцією CITES.

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У Польщі спіймали українця з рекордною партією вугра

У Польщі спіймали українця з рекордною партією вугра

gov.pl

Вантаж важив 150 кг. При цьому вартість одного кілограма європейського вугра на чорному ринку становить 2,5 тис. євро.

Один із пасажирів автобуса, 40-річний громадянин України, зізнався, що товар його, проте дозволу легально перевозити вугор через кордон він не мав. Продукцію вилучили до кінця судового розгляду і направили в спеціалізований центр.

У Польщі спіймали українця з рекордною партією вугра

У Польщі спіймали українця з рекордною партією вугра

gov.pl

Митники відзначили, що контрабанда такої великої партії захищеного європейського вугра є рекордною для Польщі. Річковий вугор досягає берегів Європи морськими течіями з Саргассового моря – єдиного місця в світі, де вони розмножуються. Його ловлять у Португалії, Іспанії і Франції як для кулінарних потреб, так і для цілей відтворення по всьому Євросоюзу.

В Україні ж такий вугор зустрічається в Дніпрі, Дністрі та на Шацьких озерах.

Європейський вугор, як вид, якому загрожує вимирання, перебуває під охороною з червня 2007 року за CITES. Його популяція зменшилася більш ніж на 90% з 1970-х років. Річковий вугор занесений до Червоної книги України в 2008 році.

Експорт або імпорт європейського вугра в ЄС неможливий, оскільки документи CITES для цього не видаються

Подальше розслідування у цій справі проведуть Підкарпатська митниця і податкова служба в Перемишлі.

У Польщі спіймали українця з рекордною партією вугра

У Польщі спіймали українця з рекордною партією вугра

gov.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на кордоні зі Словаччиною прикордонники Чопського підрозділу затримали вантажівку з 370 кг контрабандного героїну.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Контрабанда в Україні контрабанда
Місце
Польща
Тег
контрабанда
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этом сайте легко найти крacивую дeвушкy для сeкса в своeм городe uasexworld.forumok.top
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