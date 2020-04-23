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23 квітня • оновлено в 13:35
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У Польщі розгорівся скандал з медмасками, які доставив український літак з Китаю

10.6т
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Захисні маски, які з Китаю до Польщі доставив український літак Ан-225 "Мрія", мають підроблені сертифікати.

Це з'ясували журналісти Gazeta Wyborcza. За їх словами, невідомо, чи будуть маски ефективними і безпечними в лікарнях.

Президент польської транснаціональної корпорації KGHM Polska Miedź Марцин Хлудзіньскі, чия компанія оплатила медичний вантаж, опублікував у своєму Twitter пост: маски, імпортовані з Китаю, "мають всі необхідні сертифікати і працюють у лікарнях".

У твіт Хлудзіньскі додав фотографії документів, розкриваючи ім'я однієї з компаній, що виробляли маски – Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd. Як пише газета, компанія працює у сфері виробництва паперу, а сертифікат зі знаком CE для масок був виданий італійською компанією Ente Certificazione Macchine (ECM).

Як стверджує газета, сертифікати підроблені китайськими виробниками. 3 квітня компанія ECM опублікувала повідомлення, в якому заявила, що не є уповноваженою в області засобів індивідуального захисту і не видає сертифікати CE.

"Використання нашого імені і номера в масках є шахрайством і зловживанням, і ми робимо кроки, щоб відстежувати і повідомляти про всі фальшивих сертифікати", – заявила компанія.

У Польщі розгорівся скандал з медмасками, які доставила "Мрія" з Китаю

Як розповіла виданню професор Катажина Майшіцка, керівник відділу індивідуального захисту Центрального інституту охорони праці, Ente Certificazione Macchine не уповноважена видавати сертифікати типу UE, які дозволяють виробнику маркувати ці продукти знаком CE.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня український літак-гігант Ан-225 "Мрія" доставив до Польщі з Китаю рекордний вантаж медичних засобів, необхідний для боротьби з COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Місце
Польща
Тег
розслідування
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
і шо тепер зустрічає клоун?
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Очередное подтверждение, что связываться с мыздобулами чревато последствиями.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хо)(лы и подменили)
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Економіка

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