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У половини українців можуть забрати пенсії: що робити

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З кожним роком в Україні збільшують необхідний стаж для виходу на пенсію в 60 років. Уже у 2027-му 45% українців не зможуть отримати виплату.

Як зазначено у матеріалі OBOZREVATEL, щоб заробити на пенсію, все життя треба працювати офіційно. Як зазначено, вимога щодо мінімального стажу зростатиме щороку на 12 місяців до 2027 року. До того ж українці мають право докупити стаж або звернутися по соціальну допомогу.

"Якщо вам, наприклад, 31 рік, але офіційно ви працюєте лише п'ять, на пенсію ви зможете у кращому разі вийти у 63 роки. Щоби вчасно отримати виплату, вже через 10 років треба мати щонайменше 35 років стажу. Такі нововведення передбачені вже ухваленою пенсійною реформою", — зазначено у статті.

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У половини українців можуть забрати пенсії: що робити

Що дають нові правила:

  • українці з великим стажем отримали перевагу — пенсію у 60 років;

  • тим, хто працює в тіньовому секторі і без оформлення, доведеться самостійно подбати про свою старість;

  • згодом кількість пенсіонерів скоротиться.

"Частина українців взагалі не платить жодних внесків і працює без оформлення. Саме на них і розраховане нововведення. Немає стажу — немає пенсії. Близько 30% українців наразі не виконали умови щодо стажу. У цьому році це 26 років. Тобто 70% українців у віці 60 років мають від 27 років стажу. У 2027-му вимоги щодо стажу збільшаться до 35 років. Щороку "норма" збільшується на 12 місяців. І, якщо ситуація кардинально не зміниться, то тільки 45% зможуть отримати свою пенсію вчасно", — йдеться у статті.

Зазначається, що в разі нестачі стажу його можна докупити за двома схемами.

"Перша — для тих, хто запізнився, пенсійний вік уже на носі, а стажу критично бракує. У такому разі чиновники пропонують заплатити за ті роки, коли українець офіційно не працював. Натомість цей період порахують у стаж. Один місяць коштуватиме 1863 грн (якщо купувати зараз). А, наприклад, за рік доведеться заплатити 22 тис. грн. З огляду на те, що частина українців отримує на пенсію близько 1,5 тис. грн, далеко не всім вигідно скористатися такою можливістю", — пояснюється у матеріалі.

Також є можливість за один раз купити одразу два роки (24 місяці), які коштуватимуть за наявної мінімалки 44 тис. грн. Вартість місяця обчислюється за формулою: 22% помножити на мінімальну зарплату і помножити на два. Тобто заплативши 44 тис., можна буде отримувати пенсію на три роки раніше (в 60 замість 63 років).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Тег
пенсії
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Если ты думаешь о своем будущем и хочешь знать, как сделать себе пенсию звони 0506434920
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м Володимир
м Володимир
Ну, по-перше, не "забрати", а "не дати". Це дві великі різниці, бо "забирати" уже нараховані пенсії ніхто не буде - закон зворотнеої сили не має. По-друге, йдеться про те, що пенсій не будуть мати ті, чий стаж "тягне" лише на допомогу по старості. По-третє, за рахунок цього нововведення з'являться принаймні два позитивні моменети : 1. Вивід зайнятості з тіні, відтак наповнення бюджету; 2. Можливість збільшувати пенсії тим, хто усе життя працював легально. Альтернатива? Думаю, вона легко прораховується - колапс пенсійної системи і відтак дійсно "забирання" пенсій. Наприклад, через механізм інфляції, як це було в 2014 р. Реально пенсії упали удвічі-втричі (у перерахунку на валютний курс).
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Manfred Anry
Manfred Anry
м Володимир, В забули і такий момент смерть працівника пенсійного віку на робочому місці. Коли це почнеться масово тоді прийдеться ломати голову а як цього позбутися. А вам я побажаю пожити трохи на цю валетенську грошову суму
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А где Шапиро? Чё то он(она) тут не умничает... Вроде его(её) любимая тема.
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Kirlackaj Viola, во дебилы москали я фанарею от этих ублюдков сами по уши в говне ни дорог ни газу ни света а эти бебилы говорят об украинской пенсии на свою посмотрите если доживете ну дебилоиды
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Александрович Алексей, наверное не долечили там, куда оно пропадало. С психиатрией на Щеневмерлой сейчас совсем беда.
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