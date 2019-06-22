"У половини сімей кредити": в Росії забили на сполох через різке збідніння

У Російській Федерації половина сімей в даний час має кредити.

При цьому більше 10% віддають на погашення заборгованості понад половини свого доходу, повідомив президент Національної асоціації професійних колекторських агентств (НАПКА) Ельман Мехтієв у коментарі "РІА Новини".

"На поточний період 50% сімей у Росії так чи інакше обтяжені кредитами. Торкаючись питання можливого ризику, то лише трохи більше 10% з них мають дохід нижче 50 тисяч рублів і змушені віддавати на погашення кредиту більше половини свого щомісячного доходу", – зазначив він.

За словами глави НАПКА, саме цей сегмент позичальників має найбільші шанси вийти на прострочення. Зокрема, середній прострочений борг у РФ варіюється в межах 70-80 тисяч рублів (29-33,2 тисячі гривень).

Мехтієв також підкреслив, що близько 47% боржників пояснюють неможливість платити за боргами фінансовими труднощами.

Ще 30% неплатників говорять про падіння рівня доходів, а 20% – скаржаться на занадто високе боргове навантаження.

У Російській Федерації половина сімей в даний час мають кредити

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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