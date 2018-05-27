"У політиці друзів немає": названі головні передумови для зняття санкцій з Росії

Захід в найближчому майбутньому не піде на скасування санкцій проти Росії, але це не гарантує єдності в цьому питанні в подальшому.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з міжнародних питань Олександр Мусієнко.

"Не думаю, що санкції будуть зніматися, тому що є тиск США, і в самій Європі є певний тиск на окремі країни, що ці санкції потрібно зберігати. Були спроби у італійців, греків заблокувати (продовження санкцій. - Ред), але щось не виходить у них. Але потрібно розуміти, що є дуже прагматичні люди, які діють тільки в своїх інтересах. Їм не буде боліти Україна, їм болить за свою країну, де вони будуть намагатися проводити свою політику, тому що вони там будуть обиратися", - зазначив він.

Саме вітчизняна дипломатія повинна докладати максимум зусиль, щоб подібні розмови звучали рідше, вважає Мусієнко.

"Потрібно розуміти, що свою національну політику потрібно будувати на основі того, що друзів у міжнародній політиці немає і не буває. Є союзники. Вони бувають постійними або тимчасовими, а отримувати цих союзників - це робота, це дипломатичне завдання", - підкреслив експерт.

За його словами, полегшити цю роботу дипломатії могло б посилення країни у всіх сферах.

"Коли говорять про "Північний потік-2", ми чомусь плачемо і говоримо, як це погано, "не візьмемо 2 млрд за транзит". А нам потрібно піти до американців і сказати, давайте за допомогою ваших інвестицій побудуємо СПГ-термінал у нас під Одесою. Будемо купувати катарський і ваш газ. Давайте говорити про енергоефективність за допомогою тих же європейців. А ми ходимо і говоримо: "Ой, не заберіть наш транзит". Вибачте, це не політика. Вона повинна бути активною, а не такою пасивною", - підсумував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.