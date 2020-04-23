У поїздці Зеленського до Оману не знайшли порушень: у НАЗК пояснили чому

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не знайшло порушень, перевіряючи політ президента України Володимира Зеленського в Оман.

Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, виходячи з отриманих на сьогоднішній момент документів, Володимир Зеленський нічого не порушив і не повинен був нічого декларувати. Проте перевірка ще не закінчена – в агентстві поки з'ясовують, хто оплатив переліт глави держави.

"Ми знаємо, що Оман надав літак, але хто його оплачував – ми не знаємо. Це був характер міждержавних відносин, бо держава Оман надала Україні як державі літак, а не безпосередньо президенту Зеленському", – розповів Новіков.

Що стосується проживання Зеленського в готелі, то за словами глави НАЗК, за нього заплатила дружина президента, всі документи були надані у повній мірі.

"Інше питання – це оплата послуг проживання у готелі. Відповідний запит ми направили безпосередньо Володимиру Зеленському як фізичній особі, і він надав всі необхідні підтверджуючі документи", – додав Новіков.

Візит Зеленського в Оман

Він також підкреслив, що відповідно до закону "Про запобігання корупції", оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком. Це не є також фактом, який необхідно декларувати як істотні зміни майнового стану, розповів глава НАЗК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новіков розповідав, що повернення президента України Володимира Зеленського чартерним рейсом з Оману до Києва в січні було оплачено Султанатом Оману.

Літак з Володимиром Зеленським на борту приземлився у Києві о 2:37 9 січня. Він повернувся з Оману через добу після падіння в Ірані літака МАУ.

Журналістка "Страны" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо борт прилетів з пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній спеціально під замовлення).