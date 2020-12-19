У податковій назвали суму повернення ПДВ, яку українці отримають за грудень

В Україні за грудень 2020 року загальна сума заявок на відшкодування ПДВ (податок на додану вартість) перевищить 14 мільярдів гривень.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 18 грудня заявив глава Державної податкової служби України Олексій Любченко. Він уточнив, що ця сума буде профінансована вчасно (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У нас повне розуміння, що заявка в 14,1 млрд грн буде віддана платникам, чого не було в грудні 2019 року", – пояснив глава податкової.

Також Любченко підкреслив, що всього за 11 місяців 2020 року було подано заявок на відшкодування ПДВ на 122,7 мільярдів гривень, а відшкодовано за вказаний період 128 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Верховна Рада 17 грудня ухвалила в другому читанні законопроєкт №3656 про зниження ПДВ для аграріїв з 20% до 14% на окремі види продукції.

За приблизними оцінками, це призведе до втрати 7 млрд грн на рік для бюджету.