У переговорах із Іраном щодо катастрофи МАУ окреслилися зрушення
Україна та Іран уже цього тижня можуть почати переговори про суми компенсацій для родичів жертв катастрофи літака МАУ біля Тегерана.
Як повідомив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Київ чекає на підтвердження іранської сторони про візит делегації.
За його словами, у понеділок, 20 липня, МЗС отримало інформацію про те, що іранська делегація готова прибути до України вже цього тижня для переговорів із приводу компенсацій.
"Ми давно наполягали на цьому, ми готові до цих переговорів. І розраховуємо, що вже сьогодні Іран офіційно підтвердить візит своїх представників, і цього тижня в Києві відбудуться такі переговори", – додав Кулеба.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спершу припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не заперечили ймовірність, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати в суд за збитий Boeing МАУ.
Але потім у Тегерані пообіцяли виплатити гроші сім'ям загиблих у катастрофі українського літака, який збили над Тегераном, для того щоб назавжди закрити питання про розслідування.
Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про нібито завершення розслідування катастрофи літака МАУ не підтверджені жодними документами.
У червні 2020 року Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", але пізніше назвав умови для їх передання Україні.
Україна 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь у розшифруванні "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.