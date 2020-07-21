У переговорах із Іраном щодо катастрофи МАУ окреслилися зрушення

Кулеба повідомив про зрушення в переговорах з Іраном про катастрофу МАУ.

Україна та Іран уже цього тижня можуть почати переговори про суми компенсацій для родичів жертв катастрофи літака МАУ біля Тегерана.

Як повідомив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Київ чекає на підтвердження іранської сторони про візит делегації.

За його словами, у понеділок, 20 липня, МЗС отримало інформацію про те, що іранська делегація готова прибути до України вже цього тижня для переговорів із приводу компенсацій.

"Ми давно наполягали на цьому, ми готові до цих переговорів. І розраховуємо, що вже сьогодні Іран офіційно підтвердить візит своїх представників, і цього тижня в Києві відбудуться такі переговори", – додав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL: