У ПФУ уточнили умови нарахування тисячі гривень до пенсії

В Україні в умовах карантину влада виділила необхідні кошти на виплату одноразової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 грн.

Про це у понеділок, 6 квітня, повідомив Пенсійний фонд України.

"Доплату отримають близько 10 млн осіб, розмір пенсії яких не перевищує 5000 гривень. Кошти ПФУ нарахує автоматично, без звернень пенсіонерів. Виплата розпочнеться після того, як кошти будуть виділені з державного бюджету", – розповіли у фонді.

Також в ПФУ відзначили, що гроші на особисті банківські картки зарахують невідкладно. "Укрпошта" забезпечить доставку коштів пенсіонерам додому протягом 5 днів. Тим, кому з різних причин допомогу не доставлять в перші 5 днів, вона буде виплачена разом з пенсією.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні з 14 квітня поточного року розпочнеться виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

На період карантину пенсії і державні соціальні допомоги будуть змінені автоматично, йдеться у законі №3275 про додаткові соціальні та економічні гарантії в зв'язку з поширенням коронавірусу, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Пенсійний фонд України вже перерахував пенсії працюючим пенсіонерам, в результаті чого пенсії були збільшені 357 тисячам осіб, середній розмір підвищення – 170,80 гривень.

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