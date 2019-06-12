У SkyUp раптово відібрали ліцензію: що тепер буде з рейсами

Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp Airlines.

У відповідь представники авіакомпанії заявили, що відповідне рішення суду не може бути юридичним документом у розумінні правової демократичної європейської держави, передає avianews.

"Ми впевнені в тому, що щорічно мільйони пасажирів, незадоволених послугами авіакомпаній, пишуть негативні відгуки на їхню адресу і в мережі про те, що їх не влаштовує вибір і якість харчування на борту, некомфортні крісла, зовнішній вигляд і поведінка бортпровідників, відсутність оголошень на борту літака і багато іншого. Але в правовій державі все це не може бути підставою для припинення дії ліцензії авіакомпанії", – йдеться у повідомленні.

Пізніше в компанії заявили, що SkyUp Airlines працює в звичайному режимі, а всі рейси виконують відповідно до заявленого розкладу.

facebook.com/skyup.aero

facebook.com/skyup.aero

facebook.com/skyup.aero

У SkyUp зазначили, що ухвала про призупинення ліцензії зачіпає права приблизно 8000 пасажирів на добу, які користуються послугами авіакомпанії.

Крім того, представники лоукостера вважають, що рішення Баришівського суду Київської області негативно позначиться на репутації країни й інвестиційному кліматі.

Авіакомпанія вже оскаржила відповідну ухвалу суду, подавши апеляційну скаргу до Апеляційного суду Київської області.

"Ми очікуємо законного рішення. Хочемо запевнити наших пасажирів у тому, що ця юридична профанація не зможе перешкодити нам виконати свої зобов'язання", – підсумували в SkyUp.

Авіакомпанія вже оскаржила відповідну ухвалу суду

Водночас станом на 9:50 в аеропорту "Бориспіль" рейси SkyUp досі залишаються у розкладі.

OBOZREVATEL звернувся за офіційним коментарем щодо рішення про припинення дії ліцензії лоукостера.

Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

"У 2017 році, коли її (SkyUp Airlines. – Ред.) створювали, їй побажали "ана умрьот". В 2019, коли її флот налічує вже 9 сучасних Боїнгів і вона успішно виконує не лише чартерні, але й регулярні внутрішні та міжнародні рейси за дешевими цінами - побажання вирішили більше не відкладати? Тим більше, політичний клімат сприяє", – написав міністр.

Глава Мінінфраструктури заявив, що поки він займає свою посаду, то SkyUp буде літати і "компанії нічого не загрожує".

Зокрема, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися з ситуацією.

Він звернувся до Міністерства юстиції з проханням підготувати по всіх подібних випадках персонального листа на його ім'я для всіх органів судової влади, причетних до таких ситуацій, щоб кожна з них була розглянута. Також, Гройсман доручив відправити лист на ім'я президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що 18 травня 2018 року авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат експлуатанта, який дає право на виконання рейсів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше український лоукостер SkyUp потрапив у скандал із затримкою рейсів. Так, у лютому цього року декілька тижнів поспіль були проблеми з вильотом літаків цієї компанії з аеропорту "Київ" до Єгипту.

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