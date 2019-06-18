У перший же день: Boeing вляпався в скандал на престижному авіасалоні

Компанія Boeing у перший день авіасалону Ле Бурже у Франції не оголосила про жодне нове замовлення на свої літаки.

За даними CNBC, водночас її головний конкурент Airbus повідомив про замовлення й опціони на 123 літаки.

Глава Boeing Денніс Мюленбург заявив, що на цьому авіашоу не буде завдання зібрати якомога більше замовлень. За його словами, авіасалон дасть можливість його компанії переконати клієнтів і постачальників у тому, що Boeing домагається прогресу в питанні повернення 737 МАХ у повітря.

Boeing cnbc.com

Також Мюлленбург зазначив, що працює над відновленням дозволу на польоти Boeing 737 MAX. Наразі рейси за участю цього літака заборонені у більшості країн світу.

"Ми повернемо його в небо, коли він буде безпечний, це найголовніше", — сказав глава компанії.

У свою чергу, глава Boeing Грег Сміт заявив, що готовий перейменувати модель 737 MAX і розглядає різні пропозиції.

У той же час вдалі угоди, якщо вони відбудуться, зможуть повернути довіру галузі до Boeing. Всього, за прогнозами авіаційних аналітиків, на нинішньому авіасалоні буде укладено 575 контрактів, 435 із яких припадуть на Airbus. Це набагато менше, ніж на минулорічному салоні в британському Фарнборо (що проходив ще до аварій 737 MAX), де загальна кількість угод досягла тисячі. Тоді Boeing вдалося випередити конкурента, уклавши 528 договорів на загальну суму 79 мільярдів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійців, 17 ефіопів і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були співробітниками ООН.

Це не перший крах цієї моделі лайнера. Так, вранці 29 жовтня індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737 MAX 8 упав у море в районі західного узбережжя острова Ява.

Усього станом на березень 2019 року з лайнерами Boeing 737 відбулося 465 серйозних авіаційних інцидентів, із яких 211 спричинили руйнування (катастрофи) літаків, що призвели до загибелі 5400 осіб.

Нагадаємо, що після аварії в Ефіопії практично у всіх країнах світу вже заборонили польоти Boeing 737. І більше 30 компаній-операторів відмовилися від їхньої експлуатації.

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