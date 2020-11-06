У Пенсійному Фонді діра у 17 млрд: що буде з виплатами

Витрати Пенсійного фонду за січень-жовтень перевищили доходи на 17,3 млрд гривень. Експерти б'ють на сполох – ПФУ банкрутують навмисно і вже скоро нас чекає колапс солідарної системи.

Як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду, жовтень став першим місяцем року, де доходи і витрати на одному рівні – 39,9 млрд грн.

Загальні доходи ПФУ:

за 10 місяців 2020 року – 378 млрд грн

за 10 місяців 2019 року – 354 млрд грн

Так у цьому році фонд заробив на 6,8% більше, порівняно з минулим. Витрати з початку року склали понад 395 млрд грн.

Надходження до ПФУ Пенсійний фонд

Доходи Пенсійного фонду складаються з власних доходів і дотацій із держбюджету. Так, у 2020 році власних коштів було 226,7 млрд, тобто 60%. У 2019-му ця частка становила 55,5%.

Фактичні доходи і витрати ПФУ Пенсійний фонд

Доходи ПФУ Пенсійний фонд

Як ПФУ ведуть до банкрутства

В Україні всього за рік, з липня минулого року до липня 2020-го, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилася на 565 тис. осіб.

Зараз для більшості українців такі зміни непомітні: пенсії платили і платитимуть. Але ось проблеми в Пенсійному фонді накопичуються.

У 2021-му із загальної скарбниці доведеться перерахувати рекордні 203,8 млрд грн. Ексміністр соцполітики Андрій Рева підсумував: це шлях до банкрутства солідарної пенсійної системи. І, на його думку, це робиться навмисно.

"Із тіньовою економікою ніхто не бореться. Не треба придумувати велосипед – не треба без підкріплень доходами збільшувати витрати. Хочу, щоб всі розуміли: я за те, щоб росли пенсії і виплати. Але не можна урізати доходи й підвищувати водночас витрати. Як підвищити доходи? Це може бути підвищення мінімальної та основної зарплат, детінізація. Обов'язково повинні бути найжорстокіші заходи щодо тих, хто наймає людей і не оформляє їх на роботу", – розповів Рева.

Старший науковий співробітник інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко розповідає OBOZREVATEL: наявність дефіциту Пенсійного фонду цілком нормальна ситуація. До того ж, варто розділяти "чистий" і "загальний дефіцит". Справа в тому, що коли держава гарантує всім пенсію в розмірі не менше прожиткового мінімуму, доплати окремим категоріям тощо, всі ці витрати повинні йти в окремому рядку бюджету країни, а не закладатися у видатки Пенсійного фонду. Зараз всі державні гарантії оплачує ПФУ, але отримує на це гроші із загальної казни. Крім цього, з бюджету компенсують і різницю між доходами й витратами на ті пенсії, які без будь-яких доплат заробили українці.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв до 2030 року встановити середню зарплату майже в $900 (25,5 тис. гривень), а пенсію – майже у $300 (8,5 тис. грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дефіцит Пенсійного фонду (ПФУ) у 2021-му досягне рекордної позначки. Без кардинальних змін ситуація буде погіршуватися доти, доки вся солідарна система не виявиться під загрозою банкрутства.