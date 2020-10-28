У патріарха Кирила знайшли елітну нерухомість на сотні мільйонів рублів

Сім'я єпископа Російської православної церкви патріарха Кирила володіє нерухомістю на 225 млн рублів (82,3 млн гривень).

Одну з семи квартир йому подарував бізнесмен Олександр Дмитрович. Квартира в Санкт-Петербурзі біля Маріїнського театру оцінюється приблизно в 42 млн рублів (15,4 млн гривень). Про це повідомляє Telegram-канал "Проєкт".

Крім подарованої Дімітрієвичем квартири за адресою набережна Крюкова каналу, 7/2 у сім'ї патріарха Кирила є частка в нежитловому приміщенні в тому ж будинку.

Також він має дві квартири в Петербурзі, чотири в Москві (три в центрі і одна на північному заході столиці в елітному ЖК) і будинок у Підмосков'ї.

Дві з цих квартир були записані на єпископа Російської православної церкви, але зараз у них відсутній власник.

Патріарх Кирило володіє нерухомістю на 225 млн рублів (82,3 млн гривень) "Проєкт"

Як повідомляв OBOZREVATEL, бізнес-джет Gulfstream G450, на якому пересувався патріарх Кирило, виставили на продаж. Ціна літака єпископа Російської православної церкви не розкривається. Її готові надати тільки за запитом.