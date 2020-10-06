У новому сезоні змінилися правила нарахування субсидій: що потрібно знати українцям

В Україні в новому опалювальному сезоні змінилися правила надання субсидій. Головне нововведення – одержувачам допомоги доведеться оплачувати комунальні послуги в розмірі 20% доходів сім'ї, а не 15% як було раніше.

OBOZREVATEL розібрався, що потрібно знати українцям при оформленні допомоги.

Норма про сплату 20% від доходів сім'ї почне діяти не відразу, а з 1 числа місяця, який настане після скасування карантину в країні.

Якщо карантин скасують в грудні, то платити 20% доходів потрібно буде з 1 січня. Поки все залишається як і раніше – платити треба 15% доходів.

Кому не потрібно оформляти субсидії

Всім домогосподарствам, які отримували субсидію у опалювальному сезоні 2019/2020 років, субсидію перепризначать автоматично.

Мають право на отримання допомоги і українці, яких звільнили з роботи на карантині (з 12 березня 2020 року) і які перебувають на обліку у службі зайнятості.

Які доходи враховують при оформленні субсидії

Враховують: зарплату всіх працездатних членів сім'ї, стипендію, допомогу по безробіттю, грошові перекази з-за кордону, виплати фондів соцстрахування, задекларовані доходи, доходи фізосіб-підприємців.

Для жителів сіл враховують також доходи від реалізації молока (30% доходів).

Нововведення: враховують житлові субсидії і пільги на оплату послуг ЖКГ, придбання палива та скрапленого газу і грошове забезпечення військовослужбовців, за винятком що знаходяться в зоні ООС.

До сукупного доходу сім'ї не вносять:

суму, яка виплачується одноразово при народженні і усиновленні дитини – 10 320 грн;

держдопомогу дітям-сиротам;

аліменти;

відсотки по депозитах, допомогу від благодійних організацій;

адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання і оплату житлокомпослуг;

разову виплату при присвоєнні статусу "Мати-героїня" (10 прожмінімумів для працездатних на 1 січня поточного року, зараз 20 270 грн);

компенсацію в рамках послуги "муніципальна няня";

соцдопомогу з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю I групи підгрупи А (що вимагає постійного догляду).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні субсидії урізали на 2,16 млрд грн. Відповідний законопроєкт №3991 підписав президент Володимир Зеленський.

Раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.