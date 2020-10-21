Депутат берлінського парламенту Гуннар Ліндеманн заявив, що реалізація проєкту "Північний потік-2" потрібна для Німеччини.

Відмова від будівництва російського газопроводу й перехід на постачання блакитного палива зі США призведе до різкого зростання цін на енергопостачання, передає російське пропагандистське інформагентство "РІА Новини".

За словами депутата від партії "Альтернатива для Німеччини", це вдарить по пересічних німецьких громадянах, доходи яких уже й так постраждали через пандемію коронавірусу.

"Тільки дешевше постачання газу з Росії може забезпечити енергопостачання у довгостроковій перспективі. Це саме те, до чого АДГ давно закликає. Німеччині потрібен "Північний потік-2". Тому що без російського газу німці будуть у темряві," – резюмував Ліндеманн.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

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