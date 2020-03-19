У Бундестазі Німеччини запропонували скасувати санкції проти Росії, нібито щоб врятувати економіку під час пандемії коронавіруса.

Зі зрадницькою заявою виступив депутат від "Альтернативи для Німеччини", член комітету із міжнародних відносин Антон Фрізен, пише РИА Новости.

"Покінчити з санкціями проти Росії – найкраща програма для нашої економіки за часів коронавірусу. Експерти очікують втрати в рамках 1% ВВП у цьому році. Одночасно німецька економіка втрачає 667 мільйонів євро за кожен місяць продовжений санкцій. Тобто, за рік ми втрачаємо 8 мільярдів євро. Економічно від санкцій всі втрачають, політично ніхто не виграє. Німеччина повинна сказати "ні" продовженню санкцій на саміті ЄС в червні цього року", – заявив Фрізен.

У Німеччині закликали скасувати санкції проти Росії Корреспондент

Він також заявив, що сподівається, що криза, викликана пандемією, "нарешті приведе до усвідомлення того, що безпека і економічний розвиток можливі лише з Росією, а не проти неї".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр Саксонії (Федеральна земля Німеччини) Міхаель Кречмер виступив за зняття санкцій із Росії і покликав президента Володимира Путіна до Саксонії.

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