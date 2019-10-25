"Ще більше страждань": у Німеччині розповіли про удар по газопроводу Путіна

Російська Федерація не готова до нових іще більших санкцій, особливо, щодо газового питання і "Північного потоку-2".

"Судячи з поведінки Росії, вони прагнуть позбутися цих санкцій. Немає великої готовності до ще більших санкцій, які викликають ще більше страждань, особливо щодо газового питання", – повідомила експерт фонду Stiftung Wissenschaftund Politik при Німецькому інституті з міжнародних питань і безпеки в Берліні , доктор політичних наук Університету Мангейма Сьюзан Стюарт в інтерв'ю "Апострофу".

"Ви ж бачите, наскільки важливий "Північний потік-2" для російської частини, і наскільки вони наполягають на завершенні газопроводу – це газові відносини з ЄС", – додала вона.

За словами експерта, однією з головних причин будівництва російського газопроводу було бажання обійти Україну і позбавити її ролі транзитної країни.

"Німеччина заявила, що спробує не допустити повноцінного впровадження "Північного потоку-2" без гарантій з російської сторони про продовження транзиту газу через Україну. Проблема в тому, що ми не знаємо, про який період йдеться. Нам потрібно щось більше, ніж просто заява російської сторони", – заявила Стюарт.

Експерт фонду Stiftung Wissenschaftund Politik зазначила, що німецька сторона повинна домагатися, щоб в гарантії був вказаний певний час – скільки ще Україна буде транзитером.

Нагадаємо, що спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і з кожним місяцем стає дорожчим. Головна причина — відмова в дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвали.

Російська Федерація не готова до нових ще більших санкцій, особливо щодо газового питання

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожен. Російська компанія надасть другу половину коштів — 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема, регулювання цього газопроводу.

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