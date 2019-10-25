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25 жовтня • оновлено в 05:04
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"Ще більше страждань": у Німеччині розповіли про удар по газопроводу Путіна

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Російська Федерація не готова до нових іще більших санкцій, особливо, щодо газового питання і "Північного потоку-2".

"Судячи з поведінки Росії, вони прагнуть позбутися цих санкцій. Немає великої готовності до ще більших санкцій, які викликають ще більше страждань, особливо щодо газового питання", – повідомила експерт фонду Stiftung Wissenschaftund Politik при Німецькому інституті з міжнародних питань і безпеки в Берліні , доктор політичних наук Університету Мангейма Сьюзан Стюарт в інтерв'ю "Апострофу".

"Ви ж бачите, наскільки важливий "Північний потік-2" для російської частини, і наскільки вони наполягають на завершенні газопроводу – це газові відносини з ЄС", – додала вона.

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За словами експерта, однією з головних причин будівництва російського газопроводу було бажання обійти Україну і позбавити її ролі транзитної країни.

"Німеччина заявила, що спробує не допустити повноцінного впровадження "Північного потоку-2" без гарантій з російської сторони про продовження транзиту газу через Україну. Проблема в тому, що ми не знаємо, про який період йдеться. Нам потрібно щось більше, ніж просто заява російської сторони", – заявила Стюарт.

Експерт фонду Stiftung Wissenschaftund Politik зазначила, що німецька сторона повинна домагатися, щоб в гарантії був вказаний певний час – скільки ще Україна буде транзитером.

Нагадаємо, що спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і з кожним місяцем стає дорожчим. Головна причина — відмова в дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвали.

Російська Федерація не готова до нових ще більших санкцій, особливо щодо газового питання

Російська Федерація не готова до нових ще більших санкцій, особливо щодо газового питання

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожен. Російська компанія надасть другу половину коштів — 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

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Місце
Україна
Теги
Новини Росії Північний потік - 2
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
пАзАвите медоварааааа...
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