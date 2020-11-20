Бундестаг відмовив російським лобістам в гарантії для "Північного потоку-2"

Німеччина відмовилась визнати російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" проєктом, який відповідає інтересам енергобезпеки країни та Європи і захисту довкілля.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення опублікували на сайті Бундестагу.

Зазначається, що парламентська група AfD намагалась просунути заявку, щоб федеральний уряд взяв на себе зобов'язання щодо реалізації цього проєкту.

"Лобісти наполягали, що російський газопровід, який посилює залежність Європи від Кремля, "відповідає інтересам Німеччини та Європи, сприяє захисту довкілля та безпеці постачання в енергетичному секторі". Але не склалось. Вчора Бундестаг відхилив заявку парламентської групи AfD", – повідомили в "Нафтогазі".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". Із 20 жовтня вони стосуються не тільки суден для укладання труб, але й компаній, які допомагають встановлювати відповідне обладнання або модернізувати його. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

На початку року Росія обіцяла добудувати проєкт наприкінці 2020-го або на початку 2021 року, але поки що роботи не починалися. Найвірогіднішим кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває у Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страхування, без якого укладати труби у водах Данії можна.

Влада Німеччини не виключила зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Олексія Навального. Водночас багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.