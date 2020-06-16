У Німеччині придумали відповідь на санкції США проти 'Північного потоку-2'

Відповіддю Німеччини на санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" має бути введення ЄС мит на їхній СПГ (скраплений природний газ).

Про це повідомив глава комітету Бундестагу з енергетики Клаус Ернст, передає ТАСС. Він закликав "перестати лепетати у відповідь" і закидувати їх "ватяними кульками".

На його думку, нові санкції США проти "Північного потоку-2" стали б втручанням у суверенітет ФРН і ЄС.

Більшість депутатів парламенту ФРН виступає за завершення будівництва російського газопроводу, додав Ернст.

Він запропонував ввести санкції проти американських сенаторів, які розробили нові заходи проти "Північного потоку-2".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Німеччині пригрозили ввести штрафні мита на американський газ, якщо Вашингтон не припинить тиск на російський газопровід "Північний потік-2".