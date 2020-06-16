У Німеччині придумали відповідь на санкції США проти "Північного потоку-2"
Відповіддю Німеччини на санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" має бути введення ЄС мит на їхній СПГ (скраплений природний газ).
Про це повідомив глава комітету Бундестагу з енергетики Клаус Ернст, передає ТАСС. Він закликав "перестати лепетати у відповідь" і закидувати їх "ватяними кульками".
На його думку, нові санкції США проти "Північного потоку-2" стали б втручанням у суверенітет ФРН і ЄС.
Більшість депутатів парламенту ФРН виступає за завершення будівництва російського газопроводу, додав Ернст.
Він запропонував ввести санкції проти американських сенаторів, які розробили нові заходи проти "Північного потоку-2".
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Німеччині пригрозили ввести штрафні мита на американський газ, якщо Вашингтон не припинить тиск на російський газопровід "Північний потік-2".
21 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії й вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм газової директиви Євросоюзу на території країни терміном на 20 років.
Група сенаторів США з обох партій готує законодавство, яке розширить санкції проти "Північного потоку-2". Вони зачеплять, зокрема, страхові компанії, які будуть працювати з російськими кораблями, які беруть участь у будівництві трубопроводу.
У Сенат США внесли законопроєкт про нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Нові санкції США зроблять неможливим завершення будівництва "Північного потоку-2". Документ із новими обмеженнями вже опублікували сенатори.