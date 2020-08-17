У Німеччині пояснили, чому влаштували бойкот газу з США

Німеччині невигідно купувати зріджений природний газ (СПГ) у США, оскільки технологія його видобутку дорожча.

Про це заявив міністр енергетики, інфраструктури і цифрових технологій німецької землі Мекленбург – Передня Померанія Крістіан Пегель в інтерв'ю RT Deutsch.

Він підкреслив, що вартість американського СПГ підвищують також необхідність конвертації газу в рідину і складна логістика. За його словами, питання, чи купувати газ у США, не стоїть. При цьому термінали СПГ будуть побудовані для експорту, щоб мати "конкурентоспроможні варіанти".

Як вважає Пегель, Вашингтон побоюється, що американський газ не витримає конкуренції.

Він також прокоментував перешкоди з боку Білого дому в реалізації проекту російського газопроводу "Північний потік-2". Він констатував, що тиск з боку американців давно турбує компанії і акціонерів, які беруть участь в будівництві.

"Ймовірно, зараз на дні Балтійського моря має "лежати" близько 10 мільярдів євро, так що підстави завершити проєкт є у всіх зацікавлених осіб", – сказав Пегель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня майже всі країни ЄС підписали ноту протесту, яка вимагає від США припинити втручання в будівництво "Північного потоку-2", який реалізує "Газпром" в партнерстві з європейськими компаніями.

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