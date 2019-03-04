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У Німеччині пояснили, чому не зупинили газопровід Путіна

6.6тЧитати матеріал російською

Влада Німеччини не зупинила реалізацію газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія планує постачати газ до Європи в обхід України, через корупцію.

"Є певне випробування для керівництва Соціал-демократичної партії, і вони відмовилися від посади міністра економіки, щоб гарантувати лобіювання "Північного потоку-2", — повідомив старший науковий співробітник берлінського офісу Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Густав Грессель у інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, з точки зору енергетики газопровід не принесе Німеччині величезної користі.

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"Причетні до вирішення люди керувалися метою заробити", — додав Грессель.

Представник ECFR зазначив, що ніхто вже не вірить, ніби це комерційна угода, яка працюватиме згідно з базовим законодавством Європейського Союзу.

"Тому, грубо кажучи, Німеччина захищає незаконну екосистему "Північного потоку-2". Східноєвропейці, скандинави сприймають Німеччину як ворога або з підозрою. А Італія та інші південні країни вимагатимуть і для себе такого вибіркового підходу в бюджетній фінансовій сфері", — резюмував Грессель.

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Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

У Німеччині пояснили, чому не зупинили газопровід Путіна

​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". При цьому зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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Місце
Німеччина
Теги
Північний потік - 2Новини Росії
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Неужто наконец доперли что из-за коррупции? В Германии есть коррупция, да еще и на высшем уровне? Может для европы и Германии это новость но со стороны это давно видно. И эта страна еще поучает Украину как надо с коррупцией бороться.
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