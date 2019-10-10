У Німеччині пояснили, чи зможуть санкції США зупинити газопровід Путіна

Загроза запровадження санкцій Сполучених Штатів проти "Північного потоку-2" не вплине на будівництво російського газопроводу.

"Проэкт уже профінансовано, у нас немає сум, які підлягають оплаті", — повідомив головний виконавчий директор міжнародного енергетичного концерну Uniper SE (Німеччина) Андреас Шіренбек, передає ТАСС.

Він також додав, що збільшення фінансування російського газопроводу не планується.

"Ніякого збільшення не планується, залишилося в принципі тільки завершити проєкт після отримання відповідного дозволу від данської влади. Усі матеріали, труби і так далі закуплені", — підсумував Шіренбек.

Нагадаємо, що спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується й щомісяця дорожчає. Головна причина — відмова в дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіяни змушені були витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.

Загроза запровадження санкцій Сполучених Штатів проти "Північного потоку-2" не вплине на будівництво російського газопроводу

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожен. Російська компанія надасть другу половину коштів — 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема, регулювання цього газопроводу.

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