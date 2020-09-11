У Німеччині змінили позицію щодо "Північного потоку-2"

Валентина Гембарська Економіка 11:00, 11.09.2020 Оновлено: 11:40, 11.09.2020

У Німеччині вважають помилкою заклики до зупинки будівництва російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2". Раніше Берлін закликали ввести санкції проти нього через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Таку заяву зробив глава комітету Бундестагу щодо економіки й енергетики Клаус Ернст в інтерв'ю російському пропагандистському ресурсу RT.

На його думку, російський газопровід має забезпечити безпеку газопостачання Європи. Тому припиняти будівництво проєкту – не в інтересах Європейських країн.

Він уважає, що такий крок може стати "ударом по самих собі", оскільки в будівництві бере участь багато компаній Європи.

Карта будівництва "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Отже, у "Газпрому" залишилося трохи менше ніж чотири місяця, щоб завершити амбітний проєкт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію навколо Олексія Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

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